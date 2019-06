Emilia Clarke a dezvăluit ce regrete are după 10 ani petrecuţi pe platourile de filmare de la „Game of Thrones“

Emilia Clarke a mărturisit, într-o conversaţie cu actriţa Regina Hall pentru show-ul „Variety’s Actors on Actors“, ce regretă cel mai mult după cei 10 ani petrecuţi pe platourile de fimare ale serialului care a făcut-o celebră la nivel mondial.

„Faptul că s-a încheiat este aproape suprarealist. S-au întâmplat atâtea lucruri în aceşti 10 ani cât am jucat în serial... Am devenit femeie. Aveam 23 de ani când am început“, a spus ea, potrivit Variety.

Emilia Clarke a mărturisit că îi pare rău că nu a apucat să „trăiască din plin“ cei mai frumoşi ani ai tinereţii din cauza faptului că a muncit atât de mult, dar şi din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat.

„Practic am început «Game Of Thrones» şi apoi gata. Am pierdut cei mai frumoşi ani ai tinereţii, ai vârstei de 20 de ani, când trebuie să faci toate lucrurile nebuneşti specifice perioadei. Apoi am avut două hemoragii cerebrale, ceea ce a cam complicat lucrurile“, a mărturisit Clarke.

Întrebată dacă a luat vreun obiect ca amintire personală de pe platourile de filmare, Emilia Clarke a declarat: „Nu am luat nimic. Regret tare mult şi sunt foarte supărată. Sper ca autorii serialului să-mi dea un dragon“, a glumit actriţa.

De pildă, actriţa Maisie Williams, care a interpretat rolul Aryei Stark, a plecat cu jacheta din piele maro pe care o poartă personajul său, iar Kit Harington a cerut ca amintire statuia reprezentându-l pe Jon Snow folosită pentru promovarea celui de-al optulea şi ultim sezon al serialului.

Pe de altă parte, Emilia Clarke a subliniat faptul că personajul pe care l-a interpretat, Danaerys Targaryen, i-a salvat viaţa.

„Întotdeauna am spus că Daenerys mi-a salvat literalmente viaţa, când m-am confruntat cu acele hemoragii cerebrale. Intrând în rolul ei, m-am dedicat mai mult cu fiecare sezon, pentru că era într-adevăr o chestiune de viaţă şi de moarte. M-am simţit puternică odată cu ea, o vedeam numai pe ea. M-am concentrat foarte mult pe personaj şi am încercat atunci să nu-mi imaginez nimic mai înfricoşător decât ceea ce se întâmpla pe platourile de filmare“, a conchis Emilia.

Emilia Clarke a fost la un pas de moarte

Într-un editorial publicat în martie 2019 în The New Yorker , Emilia Clarke a povestit cum, în 2011, în urma unui RMN, doctorii au diagnosticat-o cu hemoragie subarahnoidă, o afecţiune gravă cauzată de sângerarea în spaţiul dintre creier şi membrana înconjurătoare. Când apare o hemoragie în spaţiul subarahnoid se poate ajunge la comă, paralizie şi chiar moarte. Actriţa a suferit trei intervenţii chirurgicale şi în unele momente şi-a pierdut speranţa şi chiar şi-a dorit să renunţe la luptă: „În cele mai rele momente, am vrut să se termine totul. I-am rugat pe medici să mă lase să mor“. Într-un interviu pentru CBS Sunday Morning, actriţa a vorbit din nou despre perioada neagră din viaţa ei şi a făcut publice o serie de imagini cu ea pe patul de spital, pe când avea 24 de ani şi terminase de filmat primul sezon din serialul HBO. În prezent, Emilia Clarke susţine că starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit considerabil, însă recunoaşte că se numără printre puţinii norocoşi care au avut parte de îngrijiri excelente.

Emilia Isabelle Euphemia Rose Clarke, născută pe 26 octombrie 1986 în Londra, este cunoscută pentru rolul Daenerys Targaryen din serialul HBO „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“, pentru care a primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy Award în 2013 şi în 2015. Actriţa britanică a debutat pe Broadway într-o producţie „Breakfast at Tiffany's“, în rolul Holly Golightly, în martie 2013. În anul 2015, a jucat rolul Sarah Connor în filmul „Terminator: Genisys/ Terminator Genisys“. Emilia Clarke a mai jucat în filme precum „Spike Island“ (2012), „Dom Hemingway“ (2013), „Înainte să te cunosc/ Me Before You“ (2016) şi „Solo: A Star Wars Story“ (2018).

