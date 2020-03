Ema şi Lucian Viziru, despre acomodarea în Germania şi cum traversează această perioadă de criză

OK!: Sunteţi deja de 6 ani mutaţi în Germania. Cum era la început şi cum vedeţi acum ţara de adopţie?

Lucian: La început, eram foarte bucuros că am reuşit să găsesc un job aici şi că o să ne mutăm. Între timp, volumul de muncă m-a demoralizat un pic (zâmbeşte), dar m-am obişnuit, e OK acum.

Ema: Eu, când am ajuns aici, aveam fluturaşi în stomac. Între timp, mi-au mai trecut un pic. Asta nu înseamnă că nu am sentimente mai stabile faţă de ţara de adopţie, dar, în continuare, e ca o mamă adoptivă. (zâmbeşte).

Citeşte mai multe aici!