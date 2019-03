Elton John susţine apelul lui George Clooney de a boicota hotelurile sultanului din Brunei

Elton John, care s-a căsătorit cu partenerul lui David Furnish în 2014, l-a felicitat pe Twitter pe George Clooney „pentru că a luat atitudine faţă de discriminarea anti-gay în Brunei - loc în care homosexualii sunt brutalizaţi, boicotând hotelurile sultanului“, potrivit AFP, citat de News.ro.

„Trebuie să transmitem un mesaj“, a adăugat el, afirmând că împreună cu soţul lui a refuzat „de mult timp să se cazeze într-unul dintre aceste hoteluri şi nu o vor mai face în viitor“.

Invitând să i se alăture şi alte persoane în demersul său, artistul, cunoscut pentru melodii precum „Your Song“, „Sacrifice“ sau „Candle in the Wind“, a citat o listă de „hoteluri de boicotat“, printre care The Dorchester şi 45 Park Lane din Londra.

Contactaţi, duminică dimineaţă, de AFP, reprezentanţii hotelului The Dorchester nu au comentat.

George Clooney a îndemnat la boicotarea a nouă hoteluri de lux care au legătură cu sultanul din Brunei într-un articol reprodus de site-ul Deadline.

Pe 3 aprilie, „statul Brunei va începe să omoare prin lapidare şi biciuire pe oricare dintre cetăţenii săi considerat că este homosexual. Înţelegeţi bine“, a scris actorul.

Noua legislaţie din Brunei, situat în Insula Borneo, prevede şi amputarea unei mâini sau a unui picior pentru furt.

Acest stat monarhie cu 430.000 de locuitori este condus cu mână de fier de sultanul Hassanal Bolkiah din 1967. Introducerea progresivă a şariei a fost anunţată în 2013, dar punerea în aplicare a acestor măsuri au fost întârziate de chestiuni practice şi din cauza opoziţiei apărătorilor drepturilor omului.

Sultanul este „unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume“ şi deţine „Agenţia de investiţii din Brunei“ care, la rândul ei, este proprietara a „nouă dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume“, continuă George Clooney.

Biroul prim-ministrului din Brunei a transmis sâmbătă un comunicat în care aminteşte că ţara are „un dublu sistem judiciar“, unul islamic, care se aplică doar musulmanilor (mai mult de două treimi din populaţie), şi altul civil, care îi priveşte pe toţi cetăţenii ţării.

