Elton John, mărturisiri dureroase despre relaţia cu mama sa. Motivul pentru care nu şi-au mai vorbit timp de şapte ani: „Nu o mai voiam în viaţa mea“ FOTO

Artistul britanic a făcut mărturisiri despre relaţia cu mama lui şi a dezvăluit, în cartea sa autobiografică, ce va apărea în această lună, motivul pentru care cei doi nu şi-au vorbit vreme de şapte ani, potrivit unui fragment publicat de Daily Mail.

Elton John, care este căsătorit din 2014 cu producătorul de film David Furnish, împreună cu care a adoptat doi copii, Elijah (6 ani) şi Zachary (8 ani) a relatat că mama lui a fost întotdeauna o persoană extrem de dură şi că nu i-a „iertat“ niciodată nimic.

Îl critica tot timpul, iar relaţia lor, şi-aşa distantă, a avut şi mai mult de suferit în momentul în care Elton şi David şi-au oficializat relaţia şi au adoptat ulterior doi copii.

Deşi, povesteşte Elton, nu a fost de la început încântat de ideea de a avea copii, fiind mereu ocupat cu turnee şi pentru că se simţea „prea bătrân“, dar şi pentru că nu „voia s-o dea în bară“ în rolul de părinte, gândindu-se la propria copilărie şi la relaţia cu mama lui, cântăreţul a ajuns „să iubească totul la a fi părinte“.

„Singura persoană care nu părea încântată pentru noi era mama. De la parteneriatul nostru civil, ceva s-a schimbat iremediabil în comportamentul mamei ori s-a amplificat, cel puţin. Nu rata nicio ocazie să-mi spună cât de mult ura tot ce făceam. Dacă lansam un nou album, era o mizerie: «de ce nu încercam să fiu mai mult ca Robbie Williams?». Dacă achiziţionam un nou tablou, spunea că este îngrozitor de urât şi chiar ea putea picta ceva mai reuşit. Dacă ţineam vreun spectacol de caritate, spunea că este cel mai plictisitor eveniment la care a participat vreodată. De cele mai multe ori, îşi vărsa nervii necontrolat. Nu ştiam niciodată ce anume avea s-o provoace astfel. Să-mi petrec timpul cu ea era ca şi cum aş fi invitat o bombă pe cale să explodeze la cină sau de sărbători. Nu ştiam la ce să mă aştept din partea ei. Aşa era şi când eram copil. Drept urmare, am început s-o evit. În momentul în care Zachary s-a născut, nu vorbeam deloc. Un jurnalist de tabloid a întrebat-o la un moment dat ce simte în legătură cu faptul că nu şi-a văzut primul ei nepot. Ea i-a răspuns că nu o deranjează şi că, în definitiv, nu i-au plăcut niciodată copiii. M-a durut asta, dar n-am putut să nu mă amuz de faptul că era, cel puţin, brutal de sinceră“, a scris Elton John.

Elton John şi mama lui, Sheila, în 2003 FOTO WireImage via Daily Mail

Artistul a continuat prin a dezvălui cuvintele dure pe care i le-a spus mama sa şi care l-au determinat, în cele din urmă, să înceteze orice legătură vreme de şapte ani.

Când Elton John a întrerupt colaborarea cu asistenul său personal, Bob Halley, bun prieten cu mama artistului, în urma unui conflict cu managerii săi, Sheila, enervată până la culme, i-a spus fiului ei: „Îţi pasă mai mult de acea chestie nenorocită cu care te-ai însurat decât de propria ta mamă“.

Noua echipă de management a lui Elton John a încercat să reducă cheltuielile de turneu ale artistului, lucru cu care Bob Halley nu a fost de acord, el însuşi ducând o viaţă luxoasă alături de Elton, după cum povesteşte artistul. Acuzând că autoritatea lui a fost subminată, Halley a ameninţat că demisionează.

„Ne-am certat rău atunci în legătură cu asta. I-am spus că eu şi echipa de manageri nu facem altceva decât să economisim nişte bani. Mi-a spus că demisionează, eu mi-am pierdut calmul şi i-am zis că nu mă deranjează. După ce m-am calmat, m-am dus să vorbesc din nou cu el. De data asta, mi-a spus că-i urăşte pe managerii mei. Eu a trebuit să aleg între el şi întreaga mea echipă de management. N-a fost o alegere prea dificilă. După ce a făcut scandal, Bob Halley mi-a spus că fără el, cariera mea se va sfârşi în jumătate de an. Singura schimbare după ce a plecat el a fost că facturile pentru turneele mele au fost semnificativ mai mici“, a povestit cântăreţul.

„Mama s-a înfuriat teribil când a auzit că Bob a plecat, întotdeauna s-au înţeles foarte bine. Nici nu a vrut să audă varianta mea a poveştii şi mi-a spus, la telefon, că Bob a fost mai mult fiul ei pentru ea decât am fost eu. Apoi a adăugat: «Îţi pasă mai mult de acea chestie nenorocită cu care te-ai însurat decât de propria ta mamă». Nu ne-am mai vorbim vreme de şapte ani de la acea convorbire telefonică. Dar am avut grijă, în continuare, ca ei să nu-i lipsească nimic. Am plătit pentru toate şi am avut grijă să primească îngrijirea medicală necesară când s-a operat la şold. A început să vândă fiecare cadou de la mine, totul, de la bijuterii până la discuri gravate special cu numele ei, deşi nu avea nevoie de bani. Am sfârşit prin a cumpăra eu însumi unele dintre bijuterii, pentru că aveau o valoare sentimentală foarte mare pentru mine, deşi pentru ea nu mai însemnau nimic. A fost trist, dar nu o mai voiam în viaţa mea. Nu am invitat-o când m-am căsătorit cu David, în 2014, când s-a schimbat legea pentru căsătoriile între parteneri de acelaşi sex“, a scris artistul britanic.

Sheila şi Elton John, pe când era copil FOTO Daily Mail

Elton John a povestit apoi că a reluat legătura cu mama lui când a aflat că este grav bolnavă şi i-a trimis nişte poze cu copiii. „Am invitat-o să luăm prânzul împreună. A venit, iar primul lucru pe care l-a spus a fost «Uitasem cât de mic este locul ăsta». Am hotârât să nu-i răspund. Am întrebat-o dacă vrea să vadă copiii, care se jucau sus, la etaj. A spus nu. I-am spus atunci că nu vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat cu Bob Halley şi că, în ciuda a tot ce s-a întâmplat, o iubesc. «Şi eu te iubesc, dar nu te plac deloc», mi-a răspuns“, a scris Elton John.

Artistul a continuat prin a povesti că el şi mama lui au mai vorbit ocazional, la telefon, că a încetat să-i mai povestească lucruri personale, iar când îi amintea de copiii lui, Sheila schimba întotdeauna subiectul.

„Am fost extrem de trist când a murit. N-a fost niciodată o mamă afectuoasă, dar au existat şi perioade când m-a susţinut, când era foarte veselă şi distractivă. La început, părea că succesul meu a reuşit s-o facă mai fericită decât a fost în perioada copilăriei mele“, a mai povestit Elton John.

Autobiografia artistului „Me: Elton John Official Autobiography“, unde sunt incluse şi aceste mărturisiri, va fi publicată pe 15 octombrie, notează publicaţia britanică.