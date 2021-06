„O să angajăm un designer să ne ajute să ne hotărâm în privinţa copiilor, cum am făcut şi cu casa!“ Ellie White, despre relaţia cu Doru Tinca, nuntă şi pandemie

Ellie White are o familie de vis (Foto:Ok! Magazine)

M-aş fi aşteptat ca pandemia să-şi spună cuvântul în privinţa organizării cu doi copii, pentru că părinţii au avut, în general, provocări grele de trecut în această perioadă. Dar ei au trecut cu brio acest test. Mai mult decât atât, Ellie şi Doru au reuşit să-şi păstreze echilibrul şi în cuplu, deşi vorbim despre o artistă şi un organizator de festivaluri pe care pandemia i-a afectat din plin. Despre cum au trecut împreună prin toate încercările acestor vremuri am vorbit în cele ce urmează.

Voi aţi trăit la maximum perioada pandemică – inclusiv cu virusul la pachet. N-aţi scăpat.

Ellie Aşa e. Eu şi Doru am ieşit primii pozitivi. Eu am fost bolnavă trei zile, simptomele au apărut vineri noapte şi au trecut duminică noapte. Iar dintre copii, Maria a ieşit pozitivă, dar asimptomatică, iar Mihăiţă negativ. La Doru, într-adevăr, situaţia a fost mai dificilă.Eu am făcut febră mare, dar totul a durat mai puţin. El a avut febră mai mică, dar simptomele au durat mai mult – cam zece zile.

