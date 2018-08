Un star pop din Hong Kong a murit la 32 de ani, după ce a căzut de pe o clădire: cântăreaţa suferea de tulburare bipolară

„The South China Morning Post“ relatează că Ellen Joyce Loo a fost găsită moartă duminică dimineaţă după ce poliţia a fost alertată cu privire la o persoană care a căzut de pe o clădire din cartierul de lux Happy Valley. Momentan nu este clar dacă a fost un accident sau este vorba despre o sinucidere.

Loo, care s-a născut în Toronto (Canada), s-a mutat împreună cu familia în Hong Kong la vârsta de patru ani, iar de la 15 ani a devenit un copil-vedetă graţie vocii sale, scrie Insider

În 2013, cântăreaţa a fost diagnosticată cu tulburare bipolară. Anul trecut, în cadrul galei Golden Melody Awards, Loo a dezvăluit că este lesbiană şi a devenit rapid un simbol al comunităţii LGBT şi o susţinătoare a legalizării căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex.

Tot anul trecut, Loo a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate, după ce un an a urmat tratament medicamentos şi a primit consiliere de specialitate. „Deşi m-am gândit foarte mult înainte de a-mi recunoaşte public orientarea sexuală, cred că cel mai curajos lucru pe care l-am făcut a fost să-mi depăşesc boala“, declarat tânăra pentru „The Post“.

Vedeta a mărturisit şi că s-a gândit la sinucidere: „Când voiam să mă sinucid îmi treceau prin cap un milion de motive pentru care ar trebui să renunţ la viaţă. Un prieten m-a întrebat pentru ce vreau să-mi dau viaţa şi nu am ştiut ce să-i răspund, dar ştiam sigur că aş fi făcut orice pentru a opri durerea. Eram dispusă să mă sinucid pentru a opri durere. Dar pentru ce aş muri? Nu sunt sigură. A fost o întrebare grea care mi-a salvat viaţa.“

Într-un ultim mesaj pe Facebook, publicat joi, Loo a precizat că are o stare de spirit extraordinară: „O să fac ceva minunat azi, este una dintre deciziile pe care le-am luat încă de când am împlinit 30 de ani. În sfârşit am înţeles de ce oamenilor le place să-şi facă selfie-uri. E normal să vrei să te fotografiezi când ai o stare de spirit foarte bună.“

FOTO Getty Images