Ellen DeGeneres a povestit cum a fost abuzată sexual de tatăl vitreg: „Îmi doresc ca mama să mă fi crezut“

Ellen DeGeneres a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat lui David Letterman, potrivit Daily Mail . Vedeta de televiziune a precizat şi că mama ei, care este supravieţuitoare a cancerului la sân, nu a crezut-o iniţial atunci când i-a spus şi a rămas alături de bărbat timp de 18 ani.

Ellen nu a dezvăluit numele tatălui vitreg în timpul interviului, însă în 1973, când Ellen avea vârsta la care a spus că au avut loc abuzurile, mama ei s-a căsătorit cu agentul de vânzări Roy Grussendorf, care a murit în 1997.

DeGeneres şi-a amintit cum tatăl ei vitreg pretindea că îi verifică sânii pentru a vedea dacă are noduli: „Mi-a spus că a descoperit un nodul în sânul mamei şi că trebuie să-mi simtă şi mie sânii, pentru că nu voia să o supere pe ea, dar el voia să îi simtă pe ai mei. Nu ştiam că sânii sunt diferiţi şi ... Oricum, el m-a convins că trebuie să îmi pipăie sânii o dată la ceva timp“.

Vedeta a mai povestit că tatăl ei vitreg a încercat să-i spargă uşa, iar ea a fugit pe fereastră: „Încerca să-mi spargă uşa, aşa că am deschis fereastra şi am fugit pentru că ştiam că va merge mai departe. Nu am vrut să-i spun mamei mele pentru că o protejam şi ştiam că o să-i distrugă fericirea“.

Prezentatoarea TV a adăugat că i-a povestit mamei ei ce s-a întâmplat după câţiva ani şi a precizat că ea se simte acum vinovată pentru că iniţial nu a crezut-o.

Ellen a explicat că povesteşte despre aceste abuzuri deoarece vrea să tragă un semnal de alarmă pentru alte fete: „M-am supărat pe mine însămi, pentru că... Eram prea slabă să mă impun... aveam 15 sau 16 ani. Este o poveste oribilă şi singurul motiv pentru care intru în detalii este pentru că vreau ca alte fete să nu lase vreodată pe cineva să facă asta. N-ar fi trebuit să o protejez niciodată pe mama. Ar fi trebuit să mă protejez pe mine şi să-i fi spus adevărul imediat, nu după câţiva ani“.

Despre mama ei a mărturisit: „Întotdeauna voi avea grijă de ea, pentru tot restul vieţii mele. De curând i-am spus: «Mi-aş fi dorit să fi fost mai bine îngrijită. Îmi doresc să mă fi crezut»“.

Ellen a mai vorbit şi anterior despre abuzurile sexuale din adolescenţă, însă este pentru prima dată când a oferit detalii. Ea a spus că a decis să vorbească pentru că „femeilor pur şi simplu le este teamă să aibă o părere şi nu îndrăznesc să spună «nu». Când văd oameni care vorbesc, mai ales acum, mă deranjează când victimele nu sunt crezute. Este timpul să avem o voce. E timpul să avem putere“.





Ellen DeGeneres este căsătorită cu actriţa şi fotomodelul Portia Rossi, în vârstă de 46 de ani, din 2008 şi spune despre aceasta că este persoana care o înţelege, care o iubeşte pentru tot ceea ce este şi datorită căreia este fericită în prezent.

Ellen DeGeneres, născută pe 26 ianuarie 1958, este o actriţă, prezentatoare şi scriitoare americană. A jucat rolul principal în sitcomul „Ellen“ din 1994 până în 1998 şi îşi prezintă propriul talk show TV, „The Ellen DeGeneres Show“, începând din anul 2003premiat cu 30 de Emmy. Vedeta americană a prezentat de două ori gala de decernare a premiilor Oscar şi a câştigat numeroase trofee în televiziune, inclusiv 26 premii Daytime Emmy şi un premiu Primetime Emmy. În 2017, Ellen DeGeneres ocupa locul 16 în topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi din lume, cu 77 de milioane de dolari.

