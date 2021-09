Elena Merişoreanu şi Viorica de la Clejani, bolnave de COVID-19. Solistele sunt internate la „Matei Balş”

„Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine. Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală. Febră nu am avut, am avut un pic de ameţeală, dureri de cap, tuse. Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâncare, nici miros şi am chemat Salvarea aseară, m-a adus aici. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e", a declarat solista, de pe patul de spital, la Antena 3.

Tot la Institutul Matei Balş din Capitală a fost dusă, în urmă cu o săptămână, şi Viorica de la Clejani, după ce a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. În aceste momente, Viorica de la Clejani se află în stare gravă, dar stabilă, au anunţat medicii de la Matei Balş, potrivit Antena 3. Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este internat la Institutul Matei Balş din Capitală, infectat cu coronavirus.

