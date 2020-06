Elena Cârstea: „Aş veni pe jos în România“. Solista are greutăţi în SUA, iar mama ei e grav bolnavă

Celebra solistă Elena Cârstea (58 de ani), stabilită de 14 ani în America, după căsătoria cu Glenn Muttart, a povestit, pe Facebook, despre viaţa de peste ocean. Din cauza pandemiei, cu greu reuşeşte să vândă case, menţionând, mai în glumă, mai în serios:`Nu produc bani acum, produc doar panică!”. Şi-a adus în vila din Florida şi mama bolnavă.

Elena este îngrijorată pentru starea de sănătate a mamei ei: ”Mămica se uită toata ziua la televizor, sărăcuţa, e bolnavioară, nu ştiu cât o mai poate duce, uită să şi mănânce. Mama, o femeie care cândva a dărâmat munţii, nu mai poate face doi paşi”, scrie ziarul Click!. Elena Cârstea este agent imobiliar în Florida, însă, în această perioadă de pandemie, clienţii se cam lasă aşteptaţi: ”Eu produc panică acum, nu bani, soţul câştigă. Am avut trei clienţi pentru o casă. Foarte greu m-am acomodat în America. Din păcate, drepturile mele de autor au dispărut. Vocea mea costă, dar şi personalitatea mea, aşa că cine vrea să-i cânt, să ştie”.

Artista le duce dorul celor două fete pe care le-a înfiat când locuia în România

Deşi are 58 de ani, artista nu se teme de trecerea anilor: „Mă apropii de 60 de ani, nu m-am schimbat de nici o culoare, nici n-am un gând. Am 30 de ani pe un picior. M-am uitat câte riduri am făcut, te vezi în oglindă, nu mai e imaginea pe care o ştiai, noroc că mă ţin fetele tânără. Sufleşte nu îmbătrânim, doar imaginea se deformează, dar ne ducem cu mândrie tot înainte”. Cântăreaţa a menţionat, în încheiere: „Mi-e dor de România, dacă aş putea, aş veni pe jos!”.