El este bărbatul care spune că a fost amantul Jadei Pinkett Smith, cu acordul lui Will Smith, soţul ei!

Dar toate rămăseseră la nivelul de bârfă până să apară mai tânărul August Alsina, complet necunoscut marelui public, dar care îşi face o lansare în stil mare cu această ocazie. Mai tânăr cu 20 de ani decât Jada, numitul August declară că a fost nebuneşte îndrăgostit de ea şi că a avut o discuţie cât se poate de calmă şi deschisă cu soţul ei despre asta.

"Am stat de vorbă cu Will Smith despre transformarea mariajului lor care a devenit doar un parteneriat, iar el mi-a dat binecuvântarea lui", afirmă August, care pretinde astfel că între Jada şi Will Smith nu mai aveau loc contacte sexuale şi de aceea actorul a fost de acord cu această legătură extramaritală.

