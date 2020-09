Ed Sheeran a devenit tată. Artistul a anunţat naşterea fiicei sale printr-o postare pe Instagram

Cântăreţul şi compozitorul britanic Ed Sheeran a anunţat marţi că soţia lui a născut primul copil al cuplului, o fetiţă care se va numi Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, informează Reuters, citat de Agerpres.



„Săptămâna trecută, cu ajutorul unei minunate echipe medicale, Cherry a născut-o pe frumoasa şi sănătoasa noastră fiică", a scris muzicianul britanic într-un mesaj publicat pe Instagram, alături de o fotografie ce prezintă o pereche de şosete pentru bebeluşi.

Atât mama, cât şi bebeluşul se simt minunat, iar noi suntem acum foarte bucuroşi, suntem în al nouălea cer", a adăugat starul britanic.



Cântăreţul Ed Sheeran, în vârstă de 29 de ani, este cel mai de succes artist britanic din ultimul deceniu, după ce s-a menţinut timp de 79 de săptămâni pe primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie cu opt piese care au ajuns pe prima poziţie în clasamentul single-urilor - inclusiv cu o piesă devenită celebră în lumea întreagă, „Shape of You" - şi cu patru albume de studio.



El s-a căsătorit cu prietena lui din copilărie Cherry Seaborn, în ianuarie 2019, potrivit unor informaţii dezvăluite în videoclipul piesei sale "Put It All On Me".



Lyra este prenumele protagonistei volumelor din seria „His Dark Materials", o trilogie scrisă de Philip Pullman, despre care Ed Sheeran a spus că reprezintă cărţile sale preferate. Trilogia a fost adaptată recent într-un serial pentru micile ecrane de posturile BBC One şi HBO.