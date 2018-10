E vegetariană, dar s-a îngrăşat 30 de kilograme în patru ani. Cum arată Rita Mureşan în prezent

Vedeta a fost invitată la Antena 1, unde a vorbit despre problemele pe care le are cu oscilaţiile de greutate, afirmând că a slăbit şi s-a îngrăşat din cauza a două şocuri emoţionale. „Acum am 46 de ani. Eram slabă acum patru ani, iar de atunci şi până acum s-au schimbat multe. Am trecut prin două şocuri emoţionale. De la unul am slăbit, de la altul m-am îngrăşat. Am ţinut multe diete care nu au dat rezultate. Dar, la vârsta mea, nu mă mai interesează cum arăt. Nu mai sunt în stare să ţin dietă şi să-mi măsor mâncarea. Mai ales că eu sunt vegetariană“, a spus Rita Mureşan.

Vezi cum arată în prezent Rita Mureşan!