Ducesa Meghan, în loc de Mona Lisa, într-un moment viral creat de Beyonce şi Jay-Z la gala Brit 2019. Care e semnificaţia VIDEO

Beyonce şi Jay-Z nu au fost prezenţi la gala de decernare a premiilor Brit 2019, de la Arena O2 din Londra, aşa că au ales o manieră inedită de a mulţumi pentru premiul primit, Cel mai bun grup internaţional.

Artiştii au trimis spre mulţumire o filmare în care au recreat o parte din videoclipul pentru „Apeshit“, realizat în faimosul muzeu Louvre din Paris, în care apăreau în faţa tabloului Mona Lisa. De această dată însă, în locul tabloului lui Leonardo da Vinci apare un portret al Ducesei Meghan Markle.

Beyonce a spus că filmarea fost în cinstea „Melanated Monas“, prin care face referire la „Black History Month“, sărbătoare afro-americană, cultura de care aparţine Ducesa de Sussex, dar şi la una dintre cele mai faimoase picturi din lume, Mona Lisa.

Totodată, Beyonce transmite că a vrut să o felicite în acest fel pe Meghan pentru sarcină. „În cinstea «Black History Month», ne închinăm la una dintre «melaneted monas». Felicitări pentru sarcină. Îţi dorim multă bucurie“, scrie Beyonce pe Instagram, alături de o fotografie cu ea, Jay-Z şi tabloul cu Ducesa.

Mai târziu, Beyonce a oferit detalii despre momentul devenit viral pe propriul site, unde a explicat că ea şi soţul ei au fost „încântaţi să o onoreze pe Meghan Markle, Ducesa de Sussex“, făcând referire şi la activităţile ei caritabile şi anti-rasism, scrie The Telegraph

„Meghan a adus multe tradiţii afro-americane la nunta sa regală, printre care un pastor negru din Chicago, un cor de gospel uimitor şi un violonist de culoare“, a scris ea.

În timpul discursului, Beyonce şi Jay-Z le-au mulţumit tuturor pentru premiul acordat: „Mulţumim organizatorilor Brit Awards pentru această onoare incredibilă. Ne-aţi susţinut mereu. Totul înseamnă iubire. Vă mulţumim“. Jay-Z a completat-o: „Cu plăcere“, moment în care se întorc cu spatele la cameră şi privesc portretul cu Meghan Markle.

Scena a fost imediat viralizată în social media şi a făcut fanii să reacţioneze pe reţelele sociale: „Acela este cumva un portret cu Meghan Markle? Nu pot să cred!“.

Ducesa de Sussex nu a reacţionat până acum.

Portretul este realizat de Tim O'Brien, care a creat şi un portret în care Beyonce este regină.

Tim O’Brien painted this portraits of Queen Meghan and Queen Beyoncé pic.twitter.com/LH1xktup2C