Ducesa Meghan, apariţie sofisticată la o ceremonie de comemorare a eroilor de război FOTO

În timp ce prinţul Harry participă an de an la ceremonia dedicată eroilor de război, începând cu 2013, Ducesa Meghan a vizitat pentru prima dată Field of Remembrance.

Cei doi au depus, în semn de respect, cruci confecţionate din maci, devenit simbol al tuturor victimelor militare şi civile implicate in conflictul armat.

În timp ce prinţul Harry a ales să poarte o uniformă militară, ducesa Meghan a ales o ţinută sofisticată compusă dintr-o rochie lungă neagră, o haină bleumarin semnată Sentaler şi o pereche de cizme din piele în valoare de aproximativ 600 de euro aparţinând brandului Tamara Mellon, potrivit Daily Mail.

FOTO Guliver/Getty Images

Fosta actriţă şi-a accesorizat ţinuta cu o pălărie cu voaletă marca Philip Tracy şi o pereche de mănuşi din piele. Meghan a ales, de această dată, să poarte un machiaj mai accentuat, în culori naturale. În plus, Meghan a purtat în piept o broşă în formă de mac.

FOTO Guliver/Getty Images

De asemenea, ducii de Sussex au stat de vorbă cu veterani de război şi cu familiile acestora.

Între timp, ducii de Cambridge, Kate şi William, s-au întânit cu supravieţuitorii incendiului de la Grenfell Tower, dar şi cu victimele atacurilor teroriste din Londra.

FOTO Guliver/Getty Images