Ducesa Meghan, prima apariţie după ce a născut. A fost prezentă la parada anuală dedicată Reginei FOTO VIDEO

Regina Elisabeta II-a a Marii Britanii, cel mai vârstnic suveran în viaţă din lume, celebrează sâmbătă, 8 iunie, aniversarea oficială a vârstei de 93 de ani, în cadrul paradei anuale Trooping the Colour.

Deşi Ducesa de Sussex este în concediu de maternitate, surse regale au declarat pentru CNN că ceremonia de sâmbătă este un moment la care membrii familiei regale trebuie să participe.

Pentru acest eveniment, Ducesa de Sussex a optat pentru o ţinută bleumarin, formată din rochie cu mânecă scurtă, semnată Givenchy, pălărie Noel Stewart şi poşetă în aceeaşi nuanţă. În privinţa coafurii, a ales un coc simplu prins în lateral.

Meghan şi soţul ei, Prinţul Harry, au plecat de la Palatul Buckingham în aceeaşi trăsură în care au mers Ducesa Kate şi ducesa Camilla de Cornwall.

Data de naştere a Reginei Elisabeta a II-a este pe 21 aprilie, însă suverana britanică aniversează oficial în a doua sâmbătă din luna iunie, tradiţional marcată printr-o ceremonie denumită „Trooping the Colour“ („Salutul Culorilor“), care se desfăşoară de mai bine de 260 de ani.

La parada de anul acesta participă peste 1.400 de militari, cu 300 de cai şi 400 de muzicieni. Parada se desfăşoară între palatul Buckingham, reşedinţa oficială a reginei, şi Horse Guards Parade, un teren destinat evenimentelor de acest tip, în apropiere de Whitehall, în centrul Londrei.

