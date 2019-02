Drama actorului Kristoff St. John, din „Tânăr şi neliniştit“: fiul lui s-a sinucis la 24 de ani FOTO

Actorul american, nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy pentru rolul lui Neil Winters din serialul „Tânăr şi neliniştit“, a fost găsit mort de un prieten în locuinţa sa din San Fernando Valley, Los Angeles.

Surse apropiate actorului spun că acesta se trata de depresie, provocată de pierderea fiului său în anul 2014.

Actorul şi fosta sa soţie, Mia, au intentat mai târziu proces centrului de sănătate. St. John mărturisea la emisiunea „Entertainment Tonight“ în 2017 că a fost „furios“ când a văzut ultimele imagini surprinse de camerele din centru cu fiul său în viaţă: „Le-am privit prima dată, nu le voi mai privi din nou“, a spus el. „Nu este ceva ce să vreau să mai văd“.

„Fiul nostru a fost lumina vieţii noastre, a fost un artist cu o minte frumoasă şi un spirit luminat. A luptat din greu şi îndelung cu o boală pentru care nu există vindecare. Din păcate, durerea a devenit prea mare pentru el şi îndrăznesc să spun că nu a pierdut lupta, ci dimpotrivă, a ales să se elibereze. Lupta mea împotriva bolilor mintale va continua“, declara mama tânărului, care a înfiinţat o fundaţie care ajută persoanele cu boli psihice.

Julian St. John

Acest episod dramatic l-a marcat profund pe Kristoff St. John, iar în anul 2017, actorul a început un tratament psihiatric, asta după ce a ameninţat că se va sinucide folosind o armă.

În plus, surse apropiate actorului susţin că nu a reuşit să treacă niciodată peste durerea de a-şi fi pierdut fiul, iar moartea acestuia l-a devastat iremediabil. „Era capabil să treacă peste multe lucruri, dar moartea lui Julian a fost o lovitură mult prea puternică pentru el“.

Ultima postare pe Twitter a fost în 21 ianuarie 2019 când actorul a republicat un mesaj: „A plânge pierderea unui copil este un proces. Începe în ziua în care copilul tău moare, şi se termină în ziua în care părintele i se alătură“.

Deşi nu a fost confirmată cauza morţii, surse din anturajul actorului spun că acesta avea probleme cu consumul de alcool. De altfel, în 2011, St. John a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate.

„Arestarea mea a fost un semnal de alarmă şi mi-am dat seama de gravitatea faptei de a conduce sub influenţa alcoolului. Nu voi mai conduce niciodată după ce am consumat alcool. Nu merită să te pui în pericol pe tine şi pe alţii. Mi-am învăţat lecţia“, declara actorul într-un interviu.

Vestea morţii actorului e cu atât mai surprinzătoare cu cât vedeta americană părea că reuşise să treacă peste episoadele de depresie şi îşi găsise fericirea în viaţa personală, urmând să se căsătorească cu modelul Kseniya Mikhaleva.

Logodnica actorului din „Tânăr şi neliniştit“ a postat un mesaj emoţionant pe Instagram, după moartea şui Kristoff: „Cum s-a întâmplat asta? Cum? De ce ai plecat atât de repede şi m-ai lăsat singură? Nu pot să cred, erai totul pentru mine. Ai fost un tată iubitor şi o persoană extraordinară. Am fi avut atât de multe lucruri de făcut…“, a scris modelul pe Instagram.

Kristoff a interpretat rolul lui Neil Winters în serialul „Tânăr şi neliniştit/ Young and Restless“ din 1991, iar pentru interpretarea sa a fost nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy. De asemenea, a câştigat zece National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards.