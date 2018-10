Dragoş Bucur a oferit detalii triste despre procesul de adopţie: „Din 12 familii, 11 nu voiau să audă de un copil de etnie romă“

Dragoş Bucur (41 de ani) şi soţia sa, cântăreaţa Dana Nălbaru (41 de ani), au adoptat o fetiţă anul trecut, India Roxana. Cuplul, căsătorit din 2005, mai are doi copii, pe Sofia, în vârstă de 12 ani, şi pe Kadri, în vârstă de trei ani. Prezent în emisiunea „În faţa ta“, de la Digi 24 , actorul a oferit detalii despre procesul de adopţie, în timpul căruia s-a lovit de discriminare.

„Există discriminare în România. Ştiţi că fetiţa noastră mijlocie, India Roxana, este de etnie romă. În timpul procesului de adopţie există întâlniri de grup la care vin mai multe familii şi discută. Din 12 familii, 11 nu voiau să audă de un copil de etnie romă. Nu că nu voiau să adopte, nu voiau să audă. Au scris pe hârtie că nu vor copil de etnie romă. Mi se pare o oglindă a societăţii noastre, are legătură cu etnia, cu orientarea sexuală, cu alegerile religioase. Trăim într-o ţară...“, a declarat Dragoş Bucur.

Artistul a subliniat că a fost simplu procesul, unul dintre motive fiind şi că unele familii au pretenţii nerealiste când îşi doresc să adopte un copil: „Cei care spun că e complicat sunt cei care au nişte cerinţe greu de îndeplinit, ei vin şi scriu pe foaie: vreau un copil blond, cu ochi albaştri, de sex feminin, între 6 luni şi un an şi două luni, nascut în zodia Leu şi, fără să exagerez, din tată intelectual, mamă studentă, născut în Muntenia. Pe cuvântul meu. Evident ca e greu aşa“.

Dana Nălbaru şi Dragoş Bucur, alături de cei trei copii, Kadri, Sofia şi cea mai nouă membră a familiei, Roxana FOTO Dorin Constanda

Bucur a atins şi un alt subiect sensibil: decizia de a-şi educa fata cea mare în sistem home schooling, anunţ ce în 2016 a iscat o dezbatere aprinsă în spaţiul public.

„Atunci când a devenit public faptul că Sofia învaţă acasă, mi-a sărit toată lumea în cap că vreau să schimb sistemul de învăţământ din România, dar pe mine nu mă interesează chestia asta, mă interesează doar viaţa mea şi a copiilor şi a soţiei. În al doilea rând, au început toţi să se comporte ca şi când Sofia e fata lor şi nu e, e a noastră. Nu vreau să vorbesc mai mult decât e cazul despre acest lucru, pentru că nu vreau să le dau apă la moară“, a spus Bucur.

Actorul a explicat şi că a decis să aloce mai mult timp familiei, considerând a fi unul dintre cele mai importante lucruri în viaţă. „Discut destul de mult cu Dana despre lucrul ăsta, cred că ţine de alegeri. Evident că întotdeauna vrei mai mult, în orice, e o chestie umană să vrei mai mult. Să vrei mai mulţi bani, să vrei o maşină mai frumoasă sau mai puternică, să vrei o casă mai mare. Noi am început să ne limităm această dorinţă de a vrea mai mult. Aş vrea să joc mai mult în afară, aş vrea să fac mai multe filme, aş vrea să fac mai mulţi bani din televiziune, numai că am învăţat, şi eu şi Dana, să ne limităm acest «mai mult» ca să avem mai mult în partea cealaltă. Mie îmi place să stau cu familia mea, adică nu e un efort pentru mine, chiar dacă ar fi tentant să mai fac încă două filme anul ăsta. Am făcut deja două, îmi ajung“, a explicat Dragoş Bucur.

Cu acest prilej, Bucur a făcut clar şi faptul că a renunţat la a prezenta emisiunea „Visuri de la cheie“, difuzată de Pro TV, din acelaşi motiv: „Plecarea mea de la «Visuri la cheie» nu a venit din lipsa unui contract suficient de generos sau din cauza vreunei dispute pe care aş fi avut-o cu conducerea, nu, eu sunt în relaţii bune cu Pro TV, pur şi simplu am ales să pun stop unui lucru care îmi mânca foarte mult timp“.

Dragoş Bucur a declarat că, deşi îşi iubeşte ţara şi nu a dorit până acum să se mute în străinătate, în cazul în care România ar ieşi din UE, ar pleca.

Bucur, care anul acesta a locuit câteva luni în Amsterdam cu familia pentru a lucra la un proiect cinematografic, a explicat şi cum plecările dese din ţară îl fac să conştientizeze neajunsurile din România.

„Când stai foarte mult într-un anumit mediu începi să nu mai conştientizezi ce e în jurul tău – nu mai vezi mizeria de pe străzi, nu mai observi că nu te mai poţi strecura cu un cărucior de copil printre maşinile de pe trotuar, efectiv nu poţi, dar nu mai sesizezi lucrurile astea, le iei ca atare şi ai impresia că asta e normalitatea. Te duci în afară, stai 2-3 luni şi începi să te obişnuieşti cu normalitatea aceea. Şi când ajungi din nou în ţară, vezi mizeria, auzi înjurăturile, faptul că nu ai cum să plăteşti parcarea pentru că aparatele nu merg. Mie îmi place România, d-aia n-am plecat până acum din ţară, dar situaţia de aici nu e una prea roz... Pentru a o schimba copiii noşti ar fi trebuit ca lucrurile să fi început să se schimbe de acum 10 ani, e nevoie de vreo 30-40 de ani pentru ca generaţiile să poată face o schimbare, poate sunt eu pesimist. Sigur că în ultimii trei ani spiritul civic a început să fie mai prezent“, a mai spus Bucur.