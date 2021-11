Dorinţa neîmplinită a lui Benone Sinulescu: „Rezolv şi asta şi pe urmă pot să mor”

"Am un proiect mare. Dacă mă ţine Dumnezeu sănătos şi rezolv şi asta pe urmă pot să mor. O să am un program absolut special, dacă mă ţine Dumnezeu zdravăn, o să fiu cel mai fericit. Toate şlagărele mele să fie cu acompaniament simfonic. Dintre toate şlagărele "Cât e Siriul de mare", "Radu mamii", "Mână caii vizitiu", toate astea care au fost foarte cunoscute, să le fac şi acompaniamentul orchestral. Sunt pe drumul cel bun. În iarna asta le coc şi o să am nişte întâlniri. "Radu Mamii" este deja orchestrat, dar îmi trebuie să am pe acel album vreo 14, 15 piese", a declarat Benone Sinulescu, pentru DCNews.