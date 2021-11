Dorian Popa, adevărul despre participarea la emisiunea „Survivor”. Solistul este indignat

După ce a participat în 2018 la reality-showul „Ultimul trib", de la Antena 1, Dorian Popa (33 de ani) şi-a jurat că va fi mai atent la ce astfel de emisiuni se va duce, mai ales că s-a întors din Madagascar cu piciorul distrus. Acum au apărut zvonuri că ar participa, pe sume imense, la „Survivor România”, de la Pro TV, şi am vrut să-i aflăm părerea despre acest lucru. Dorian a infirmat categoric că ar participa sau că ar fi discutat să primească 15.000 de euro săptămânal în celebrul show, care s-a mutat de la Kanal D, la PRO TV. Iată ce ne-a spus, în exclusivitate, Dorian Popa.

„Eu sunt un tip destul de relaxat în ceea ce priveşte articolele din presă şi de cele mai multe ori am înţeles că fiecare trebuie să-şi facă treaba şi să-şi câştige pâinea, cu ghilimelele de rigoare, aşa cum spun vorbele din popor, motiv pentru care arareori am ieşit în a-mi asuma dreptul la replică. Însă, consider că în ceea ce priveşte acest proiect şi articolele apărute vizavi de participarea mea şi negocierile mele cu acest nou proiect, numit Survivor, sunt nişte lucruri care nu ar trebui să se întâmple.

