“Legendarul actor, 007 Sean Connery, a trecut la cele veşnice. A fost un tip pe cinste şi un caracter puternic. Aveam probleme destul de mari la aprobarea unei mari dezvoltări în Scoţia iar Sean a intervenit şi a strigat «Lăsaţi-l naibii s-o construiască”. A fost tot ce-am avut nevoie, totul a decurs ca pe roate de acolo.

A fost atât de bine privit şi respectat în Scoţia şi dincolo de ea că ani de viitoare frământări au fost evitate. Sean a fost un actor grozav şi un om şi mai grozav. Sincere condoleanţe familiei”, a fost mesajul preşedintelui american pe Twitter.

Actorul scoţian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat sâmbătă BBC. El a jucat în 90 de filme, iar în 1988 a primit trofeul Oscar pentru rolul secundar din „The Untouchables”, regizat de Brian De Palma.

....all I needed, everything went swimmingly from there. He was so highly regarded & respected in Scotland and beyond that years of future turmoil was avoided. Sean was a great actor and an even greater man. Sincere condolences to his family!