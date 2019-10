Dolly Parton a dezvăluit că a fost hărţuită sexual: „Am fost destul de puternică pentru a nu fi victimă“. Ce spune despre mişcarea #MeToo

Dolly Parton a fost mereu suficient de puternică pentru a face faţă abuzurilor sexuale. Cântăreaţa în vârstă de 73 de ani susţine că a fost victima unor avansuri nedorite de-a lungul anilor, însă crede că a fost „mult mai prudentă decât majoritatea femeilor aflate în astfel de situaţii“, scrie Daily Mail.

„Am fost cu siguranţă abuzată în viaţa mea. Am avut cu siguranţă de a face cu o mulţime de mizerii de genul ăsta“, a spus Dolly într-un interviu acordat revistei ELLE.

„Am fost mereu destul de puternică pentru a mă ţine departe de asta (abuzuri sexuale – n.r.) şi am reuşit să nu cad pradă avansurilor“, a mai declarat ea.

Cântăreaţa a mai mărturisit că a fost norocoasă pentru că a locuit într-un oraş cu oameni buni şi că a crescut într-o familie puternică, alături de bărbaţi şi femei cărora nu le era teamă să îmi spună „Du-te în iad, dacă acolo ai nevoie să mergi“.

Parton, care este căsătorită cu omul de afaceri Carl Dean, nu crede că mişcarea „MeToo“ a făcut o schimbare atât de mare precum oamenii au sperat că o va face, însă cântăreaţa continuă să creadă că acum „femeile au o poziţie mai bună decât înainte“.

„Cred că asta («MeToo») a deschis multe uşi şi mulţi ochi în privinţa multor probleme apărute de-a lungul timpului. În acelaşi timp, noi chiar speram că asta va face o schimbare mai mare decât a făcut. În continuare avem o mulţime de probleme identice. Cred că trebuie să lucrăm în continuare şi mai profund la asta“, a mai spus ea.

Dolly Parton este cunoscută pentru personajul său din „Nine to five“ (1980), unde a jucat cu Jane Fonda şi Lily Tomlin. Ea a mai avut roluri în „The Best Little Whorehouse In Texas“ (1982) şi „Steel Magnolias“ (1989). Anul trecut a lucrat la muzica pentru show-ul „Dumplin’“, unde a apărut alături de Jennifer Aniston.