DJ-ul Tiësto s-a căsătorit pentru prima dată la 50 de ani: cum arată soţia artistului olandez. Imagini cu locaţia extravagantă din Deşertul Utah

Tiësto s-a căsătorit cu modelul Annika Backes, sâmbătă, 21 septembrie, după patru ani de relaţie, în mijlocul Deşertului Utah, scrie Daily Mail

DJ-ul în vârstă de 50 de ani, care are o avere estimată la 149 milioane de dolari şi este al şaselea cel mai bine plătit DJ din lume, a ales resortul de lux Amangiri, din statul american Utah, pentru ceremonia care a avut loc în faţa a 80 de invitaţi.

„Las Vegas e un oraş care ne place amândurora, aşa că am început să căutăm acolo un loc potrivit, dar am decis, ulterior, că vrem ca ceremonia să aibă loc undeva departe. Iubim liniştea, iar decorul pare desprins de pe o altă planetă. Contrastul dintre arhitectură şi deşert este perfect. Am vrut un cadru romantic, extravagant, natural şi intim, aşa că am închiriat întregul resort pentru weekend“, a explicat Annika Backes.

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

Potrivit revistei Vogue , ceremonia s-a desfăşurat pe o terasă cu vedere la crestele stâncoase şi la dunele de nisip ale resortului, înconjurată de flori, iar pe culoarul pe care au păşit mirii erau arcade din oglinzi care reflectau deşertul. Întreg resortul a fost decorat cu lumânări.

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

„După ce toată lumea a ajuns în sala de recepţie, locul în care a avut loc şi ceremonia noastră, totul s-a transformat complet. Am făcut un tunel din oglinzi care duce la o sculptură în gheaţă cu iniţialele noastre“, a declarat Tiësto.

FOTO Facebook

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

Annika a avut două rochii de mireasă. Prima a fost una în nuanţa ivoir, decoltată în V, cu bretele şi trenă, stil sirenă, cu spatele gol, şi brodată cu dantelă, iar cea de-a doua a fost stil prinţesă, largă în partea de jos, cu imprimeuri florale.

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

Soţul ei, DJ-ul Tiësto, a optat pentru un costum negru, semnat Tom Ford, al cărui design face trimitere la personajul James Bond.

FOTO Dennis Kwan/Pinterest/Vogue

„M-am simţit extrem de emoţionat pentru că suntem îndrăgostiţi de atât de mult timp şi ne gândeam dintotdeauna la ziua aceasta, iar acum este în sfârşit aici. A fost mult mai frumos şi mult mai special decât mi-am putut imagina vreodată“, a spus Tiësto.

Tijs i-a făcut o surpriză lui Backes, compunând o piesă special pentru căsătoria lor.

„Unul dintre momentele mele preferate a fost să ascult piesa pe care Tijs a compus-o pentru mine. Este intitulată «A Million Years» şi m-a lăsat complet surprinsă. A fost distractiv să dansăm împreună pe această piesă, iar invitaţii au iubit momentul“, a afirmat Annika.

FOTO Facebook

Cei doi miri s-au cunoscut la un restaurant din New York în februarie 2015, când prieteni comuni le-au făcut cunoştinţă.

Tiësto, DJ-ul care a ocupat poziţii fruntaşe, ani la rând, în DJMag Top 100, a fost dintotdeauna descris de fani ca un artist care îşi transpune sentimentele prin intermediul muzicii pe care o mixează.

Tijs Verwest şi-a început cariera în 1985, lansându-se în perioada în care stilul progressive cu elemente trance cunoştea cea mai mare expansiune. A ajuns de la turnee mondiale la a fi primul DJ care a mixat la Jocurile Olimpice, în 2004, în faţa a milioane de spectatori şi telespectatori, câştigând majoritatea premiilor destinate muzicii dance şi trance, notează Mediafax.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: