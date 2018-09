Diana Dumitrescu, detalii despre a doua nuntă: Ne-am hotărât cu două săptămâni înainte. M-am ţinut tare să nu plâng

Diana Dumitrescu (34 de ani) s-a căsătorit cu iubitul ei, omul de afaceri Alin Boroi, cu care are o relaţie de câţiva ani.

Nunta a avut loc weekend-ul trecut în Poiana Braşov şi, potrivit actriţei, cuplul a luat decizia de a se căsători cu doar două săptămâni înainte:

„A fost pe repede înainte, dar a fost totul foarte frumos. Am primit foarte multe urări şi sunt foarte fericită. Am fost foarte emoţionată, nu mă aşteptam să fie atât de greu a două oară, dar mărturisesc că a fost chiar mai greu decât prima dată“, a spus Diana Dumitrescu în cadrul emisiunii „Agenţia VIP“ de la Antena Stars.

Alin Boroi şi Diana Dumitrescu FOTO Facebook

„A fost emoţionant, obositor, cu bucurie, cu veselie, cu dans şi cu prieteni dragi. Am vrut să se întâmple totul în natură. Am avut şi vremea de partea noastră, deşi au existat câţiva stropi de ploaie. Am tremurat un pic la cununia religioasă. A fost în Poiana Braşov, în pădure, iar petrecerea a avut loc într-un restaurant destul de cunoscut“, a adăugat Diana.

La nuntă au participat doar prietenii apropiaţi şi membrii familiei. Diana a oferit detalii şi despre muzica avută la petrecere: „Au fost foarte puţine persoane la nunta noastră. Familiile noastre şi prietenii apropiaţi, în jur de 60-70 de persoane. Au fost mai mult de 12 ore intense. Am avut nişte lăutari foarte buni pentru că a fost o nuntă câmpenească. Am avut şi un DJ care a pus muzică foarte bună, de toate felurile“. „Mireasa nu s-a furat, pentru că nu am vrut. Am intrat la toaletă, iar «hoţii» au negociat bine cu Alin. S-au promis nişte vacanţe în Maldive (râde). A existat şi o declaraţie de dragoste. M-am ţinut tare să nu plâng, au fost multe momente emoţionante. Am avut trei perechi de naşi, nu şase, aşa cum s-a speculat“, a adăugat actriţa. Întrebată dacă este însărcinată, Diana a răspuns: „Nu sunt însărcinată. Mi-aş dori să fiu. Sper să se întâmple în curând pentru că ne-am cununat în faţa lui Dumnezeu. A fost o seară pe care n-o s-o uit toată viaţa şi sper ca nici invitaţii mei să nu uite această petrecere, pentru că ea a însemnat foarte mult pentru mine“.