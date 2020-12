Diana Bart nu mai poate avea al treilea copil! Ce a păţit la a doua sarcină prezentatoarea Prima TV: „Medicul a zis că am riscat mult“

O discuţie cu Diana este plină de pace. Nu se enervează, nu se revoltă pe vremuri, pe lumea din jur sau pe întâmplările mai puţin plăcute din viaţa ei. Căci după ce veţi citi acest interviu vă veţi da seama cum a reuşit să facă pace cu sine ca să poată fi omul de azi. Despre viaţa cu doi copii, Maira şi Amina, relaţia pe care a construit-o cu soţul ei, Mihai, şi despre noul proiect Focus Monden, în cele ce urmează.

A fost un an greu pentru omenire, dar pentru tine a fost şi unul foarte bun, ai adus-o pe lume pe Amina. Cum a fost sarcina şi naşterea în pandemie?

Diana: Sarcina a fost destul de uşoară, la fel ca şi la Maira, şi asta pentru că nu m-am stresat deloc. Deşi a fost puţin diferit, deoarece am avut probleme cu placenta la ea, fiind un pericol în primele luni, nu am vrut să mă gândesc la asta. Am făcut multe exerciţii de relaxare. Naşterea a fost diferită, pentru că simţi lipsa celorlalţi, dar bucuria de a o ţine în braţe îţi şterge toate grijile. Îmi era, însă, foarte dor de Maira şi în fiecare zi vorbeam cu ea pe video-call. M-am gândit că pot să suport trei zile.

Cum te-a schimbat pe tine maternitatea?

Cred că sunt mult mai atentă, mult mai înţeleaptă, mai responsabilă.

