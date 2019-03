Descoperirea făcută de FBI despre fosta soţie a lui Donald Trump: actriţa Marla Maples l-a înşelat cu un cântăreţ celebru

FBI a publicat o serie de documente care detaliază anchetele din trecutul lui Donald Trump, la cererea Organizaţiei Trump şi Trump Management Company. Printre documente se numără detaliile unei investigaţii din 1996 care prezintă mai multe informaţii intime despre a doua soţie a liderului american, actriţa Marla Maples.





Spre exemplu, la dosar există o mărturie a biografului actriţei, Chuck Jones, care susţine că ea l-a înşelat pe Donald Trump cu faimosul Michael Bolton. „L-am adus pe cântăreţul Michael Bolton în camera ei după plecarea lui Trump într-o călătorie“, spunea biograful, potrivit documentelor citate de Daily Mail





Jones a mai susţinut şi că Maples a avut o aventură cu unul din bodyguarzii lui Trump, acesta fiind şi motivul pentru care cuplul a divorţat.







De asemenea, în dosarul FBI există mai multe fotografii nud cu Marla Maples pe care biograful ei, Chuck Jones, i le-a furat din apartament.

Chuck Jones a fost mai târziu concediat, după ce s-a descoperit că el a furat şi lenjerie intimă şi 200 de perechi de pantofi din apartamentul lui Maples, fiind dat de gol de imaginile video înregistrate de o cameră ascunsă. De asemenea, clipul a arătat că Jones a lins pantofii lui Maples.

Ulterior, Jones a fost arestat pentru furt, deţinere de imagini nud şi deţinere ilegală de arme.

Chuck Jones şi Marla Maples FOTO Daily Mail

În timpul căsniciei cu Marla, Donald Trump nu era conştient că este înşelat, însă ştia că actriţa şi cântăreţul au o istorie amoroasă şi chiar a vorbit despre Bolton într-un interviu acordat pentru Vanity Fair . Trump a spus atunci că, după o despărţire, Maples şi-a căutat fericirea în braţele cântăreţului. „Ne-am certat, ne-am despărţit şi ea era foarte rănită. Michael Bolton o suna şi îi spunea: «Marla, aş vrea să te scot în oraş». El se îndrăgostise nebuneşte de ea“, a spus Trump.

„Atunci mi-am spus: «Stai puţin. Nu-mi place asta. Michael Bolton are un album de top în lume». Vă daţi seama ce a însemnat asta pentru un tip ca mine, un tip competitiv, a fost o confimare că fata (Marla Maples – n.r.) trebuie să fie grozavă, pentru că i-a căzut cu tronc cântăreţului“, mai afirma Trump. Apoi a adăugat: „Nu este nimic în neregulă cu ceea ce face. Am părăsit-o. Nu numai asta. Am lăsat-o ca pe un câine“.





Trump a susţinut apoi că, în ciuda tuturor acestor lucruri, s-a dovedit a fi irezistibil pentru Maples şi tot pe el l-ar fi ales. „O sun. Ea spune: «Cum ai putut să mă laşi în modul în care ai făcut-o?». Ea decide să meargă în Hawaii cu mine, în loc să ajungă în Europa cu Michael Bolton. Tipul ăsta a aflat unde suntem cazaţi şi a început să îi trimită flori. Trandafiri galbeni cu o notă: «Am în minte Georgia. Cu dragoste, Michael»“, povestea Trump. Trump a încheiat povestea spunând: „Am lăsat-o de două ori, dar ea l-a părăsit de fiecare dată şi se întoarce la mine“.





Compozitor şi solist, Michael Bolton se poate lăuda cu mai bine de 40 de ani de activitate muzicală. Printre hiturile sale se numără „How Am I Supposed to Live Without You“, „Said I Loved You But I Lied“ şi „When A Man Loves A Woman“. Bolton a fost căsătorit cu Maureen McGuire între anii 1975 şi 1990 şi au împreună trei fete.



Marla Maples, în prezent FOTO Guliver/Getty Images

Donald Trump şi Marla Maples au fost căsătoriţi timp de şase ani, între 1993 şi 1999. Actriţa a apărut în viaţa actualului preşedinte al Statelor Unite când el era căsătorit cu prima lui soţie, Ivana Trump. Potrivit declaraţiilor actriţei, s-au cunoscut în 1985, dar şi-au început relaţia amoroasă doi ani mai târziu, în 1987. Cumva, aventura lor a reuşit să rămână secretă câţiva ani buni, perioadă în care cei doi s-au îndrăgostit. Aşa se face că în 1993, la un an de la divorţul lui Trump de Ivana, la Plaza Hotel, Marla şi-a văzut visul cu ochii şi a păşit spre altar la braţul lui Trump, într-o rochie Carolina Herrera şi o tiară de 2 milioane de dolari.





În prezent, preşedintele SUA are o căsnicie cu Melania Trump, din anul 2005.

Marla Maples şi Donald Trump FOTO Guliver/Getty Images

