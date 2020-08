Dennis Quaid & Laura Savoie, o dragoste fără vârstă. Cu ce femei celebre s-a mai iubit actorul

Prima soţie a starului din Something to Talk About (1995) era mai mare cu trei ani decât el. Cea de-a doua soţie, adică Meg Ryan, era mai tânără decât el cu 10 ani. A treia soţie avea cu 20 de ani mai puţin decât el. Iar a patra soţie e cu aproape 40 de ani mai tânără decât el. Şi, vorba aceea, a cincea doamnă Quaid nu s-a născut încă. Ce-i drept, nunta din iunie a celor doi amorezi a stârnit mai multe bancuri în showbizul american decât felicitări şi totul a pornit de la fosta logodnică a lui Dennis (66), Lea Thompson, care nu s-a abţinut şi a comentat idila porumbeilor: „Ea avea -10 ani când eu mă logodisem cu el!“