De ce a renunţat Rocsana Marcu la România? Fosta vedetă vinde acum case la Londra

Rocsana Marcu a povestit, într-un interviu în exclusivitate, cum e viaţa ei ca broker imobilar la Londra, unde a ajuns să vândă case de milioane de lire sterline.

Click!: Rocsana, ai dat viaţa din România pe cea din Anglia. Ce te-a determinat să părăseşti România? Este definitivă mutarea?

Rocsana Marcu: Am decis să mă mut în Londra pentru a le îndeplini visul fetiţelor mele şi pentru viitorul lor. Vom sta aici o lungă perioadă, deoarece Mayra şi Indira sunt înscrise aici la şcoală şi sunt tare fericite.

Unde te-ai stabilit la Londra? Înţeleg că, deocamdată, stai cu chirie, însă în curând vrei să-ţi achiziţionezi casa ta.

Locuim în partea de nord a Londrei, într-o zonă superbă, linşitită, avem trei parcuri lângă noi, lacuri, păsări şi multă verdeaţă. Este unul dintre motivele pentru care iubesc Londra. Dacă voi demonstra că sunt un broker imobiliar bun, îmi voi cumpăra casă în viitorul apropiat. Până atunci, stau în chirie, că stau bine.

Eşti agent imobiliar la Londra. Cum a venit schimbarea aceasta de direcţie în viaţa ta? În România făceai televiziune.

Am cochetat cu domeniul imobiliar şi în România, dar în momentul în care am decis să ne mutăm la Londra, ştiam că asta voi face. Întotdeauna am acţionat conform unui plan bine stabilit. Am studiat şase luni până când am luat toate examenele şi abia apoi am început să lucrez.

Citeşte articolul integral pe Click.ro