De ce a participat Andreea Esca la petrecerea din Olimp şi unde crede că s-a infectat: „Regret că am lăsat garda jos“

Într-un interviu la Ştirile ProTV , Andreea Esca (47 de ani) a confirmat că atât ea, cât şi soţul ei, Alexandre Eram (50 de ani), dar şi unul dintre cei doi copii ai lor au avut COVID-19.

Întrebată dacă ştie de unde a luat virusul, Andreea a spus: „Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Chiar am fost printre cei care ne-am protejat cât am putut de mult, am fost atenţi la o mulţime de lucruri. Dar cred că toţi suntem oameni şi putem face, la un moment dat, cu voie sau fără de voie, o abatere care să ne coste sănătatea. Aceste mici neglijenţe vă pot costa sănătatea, pe noi ne-au costat. (...) Nu cred că este legat de acea petrecere, până astăzi niciun participant de acolo nu a fost depistat pozitiv. Cred că este important însă de ştiut că putem lua oricare dintre noi, de oriunde“.

Întrebată de ce a participat la petrecerea din Olimp, Esca a răspuns: „Am participat la acea petrecere pentru că a fost în aer liber, au fost luate toate măsurile pentru a fi cât mai în siguranţă, nu s-a ţinut nimic în interior, am purtat măşti, atât eu cât şi prietenele mele. Dar da, şi noi, ca şi alţii, am avut probabil momente, şi acolo şi în alte părţi, şi în alte locuri, în care am lăsat garda jos. Ceea ce a fost foarte rău. Ceea ce poate că ar fi singurul lucru de înşeles din ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Şi cel mai important lucru este acesta: nu este momentul să lăsăm garda jos! Şi eu, ca un om oarecare, probabil că am avut această reacţie a omului care nu mai poate, te-ai săturat, ai stat atâta în casă, eşti atent tot timpul, dar noi suntem nişte animale sociale. Cu atât mai mult cu cât eu sunt extrem de sociabilă. Pentru mine este îngrozitor că nu pot să iau în braţe pe nimeni, nu pot să mă pup cu nimeni. Şi probabil că aşa simt mulţi alţii. Dar cred că toţi suntem oameni şi putem face, la un moment dat, cu voie sau fără de voie, o abatere care să ne coste sănătatea. Aceste mici neglijenţe vă pot costa sănătatea, pe noi ne-au costat“, a mai spus Andreea Esca, căreia i-au dat lacrimile.









Andreea Esca şi Alexia Eram, singura din familie care nu s-a îmbolnăvit de COVID-19, au participat la petrecerea de inaugurare a unui hotel de lux din Olimp