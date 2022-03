De ce amână Bursucu’ (Adrian Cristea) căsătoria cu Andreea: „În 2022, ar trebui să renunţăm la aceste prejudecăţi”

Voiai să devii fotbalist, dar te-ai făcut dansator şi coregraf. Ai făcut liceul Dinu Lipatti şi prezinţi emisiuni TV. Care sunt cele mai mari ambiţii profesionale ale tale?

În tot ceea ce am făcut mi-am dorit să fiu unul dintre cei mai buni. În fotbal ajunsesem căpitan de echipă şi om de bază, dar aşa au fost lucrurile şi nu am putut să continui. În momentul în care m-am implicat într-un proiect, am ştiut de la început că voi face acel lucru doar dacă voi fi unul dintre cei buni. Nu am făcut niciodată un lucru doar pentru bani şi nu am tras cu dinţii să fac ceva ştiind că nu am ce căuta acolo. Asta m-a ajutat în viaţă. E important să fii realist, să ştii unde te afli cu adevărat, să te uiţi în jurul tău. Şi cel mai important este să fii smerit, acest lucru te va ajuta.

Înţeleg că-ţi place să cânţi. Te şi pricepi, ai talent sau cânţi doar sub duş?

Am cântat când eram mic în grupul Meloritm, nu pot să spun că am studiat, dar îmi place şi mi-ar plăcea să cânt. Este un vis pe care încă nu l-am atins până în momentul ăsta, dar probabil într-o zi îmi voi lua inima în dinţi şi voi lua nişte ore de canto cu adevărat. Îmi place să cânt şi mă simt bine făcând asta.

Mai dansezi? Ai apucat s-o inviţi la dans pe partenera ta de viaţă de Ziua Îndrăgostiţilor, de Dragobete?

Dansez în particular, nu este ceva la care să renunţ. Mă simt bine dansând şi nu am renunţat la această profesie, încă activez în această zonă. Am evenimente mari pentru care fac coregrafia, în fiecare vară am un show pe litoral.

Citeşte mai multe aici!