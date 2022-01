Daniel Onoriu a ieşit din comă: „Este doar intubat şi sedat, dar este mult mai OK”

Pe 24 noiembrie, Daniel Onoriu a fost supus unei operaţii de micşorare a stomacului la o clinică particulară din Turcia. Reîntors în ţară, pilotului i s-a făcut rău şi a fost dus de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală, cu hemoragie internă. Acum după mai bine 40 de zile de comă indusă, organismul lui „colaborează” şi se vindecă, potrivit familiei acestuia, citată de CANCAN.RO

Rebeca Onoriu, verişoara pilotului, a spus că lucrurile se îndreaptă spre direcţia bună:

„Daniel nu mai este în comă! Se pare că a ieşit soarele şi pe strada noastră! Este doar intubat şi sedat, dar este mult mai OK.

Nu ştim încă ce decizie vom avea în legătura cu acea clinică din Turcia care l-a «măcelărit» pe Daniel. Am primit enorm de multe mesaje de la persoane trecute prin aceleaşi probleme. Să îşi revină Daniel şi el va decide ce va face legal împotriva acelei clinici”, a afirmat verişoara pilotului.

Într-o declaraţie anterioară soţia pilotului, Isabela, povestea că acesta începuse să reacţioneze.

„În momentul de faţă este un pacient staţionar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele şi, dacă pot spune, e foarte puţin conştient. Are o privire…nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacţii. Adică, îşi mişcă o mână, un picior.

Şanse sunt. Eu cred în continuare că sunt şanse să îşi revină, dar nici nu gândesc altceva. El o să-şi revină, o să fie bine. Dar la ce are, la ce a avut, că acum e mai bine decât problemele de la început, eu cred că o să fie bine. Nici nu accept altceva! Recuperarea este de durată, cu paşi mici. Nu o să ne trezim peste noapte că Daniel s-a ridicat din pat şi merge. O să fie cu paşi mici, dar e spre bine, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a declarat Isabela Onoriu.