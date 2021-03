Dani Oţil va fi tătic. Gabriela Prisăcariu este însărcinată şi a făcut marele anunţ. Prima poză cu burtica de gravidă

Atât Dani Oţil, cât şi iubita lui, au publicat o poză edificatoare, în care burtica Gabrielei este vizibilă, semn că sarcina este destul de înaintată. „Pentru toţi cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceţi un copil... Pentru toţi cei care au ceva cu pătrăţelele noastre... Pentru toţi cei care merg cu bebeluşii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă şi bebeluşii insule... Pentru toţi...hai că am glumit...nu pentru voi...Ci pentru noi...O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta şi se vor face speculaţii. Promit să mă refac repede”, a fost mesajul lui Dani Oţil, postat sub poza logodnicei sale.