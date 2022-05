Dana Rogoz, dezvăluire emoţionantă despre abuz: «Am încercat şi eu să vorbesc despre hărţuire»

,,Am încercat şi eu atunci să vorbesc despre hărţuire şi am avut parte de tot felul de reacţii de care, din păcate, a avut parte şi Viorica aseară şi, ce am constatat cu tristeţe şi aseară, este că noi nu ştim să primim o astfel de veste şi evident avem o fugă faţă de emoţia asta nasoală, pe care o astfel de mărturisire o stârneşte în noi." a dezvăluit, cu emoţie, Dana Rogoz.