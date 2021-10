Dana Deac, confesiuni despre cum a înfruntat de cinci ori cea mai cruntă boală: „Nu te lupţi cu cancerul, doar negociezi cu el!”

Dana Deac (59) a fost mereu în prima linie cu dezvăluiri, anchete, interviuri şi acel tip de jurnalism pe care azi puţini îl mai fac. Dar, după ani în care s-a dedicat meseriei şi oamenilor, a trebuit să-şi dedice şi ei timp, efort şi înţelegere. Şi, în ecuaţia vindecării ei, a contat acel bine făcut cândva, întors înzecit.

Pentru mulţi, Dana Deac înseamnă jurnalism ca la carte şi anchetele Tele7abc.

Dana Da, făceam „Reporter Tele7abc“... Am nostalgia acelor vremuri. Până să mă îmbolnăvesc, am jucat într-o ligă superioară, am fost şi în tranşee, m-am luptat şi cu răufăcătorii, cu mafioţii. După aceea, m-am îmbolnăvit şi m-am ocupat de propria-mi viaţă. Şi, când m-am întors, nu mai era jurnalismul pe care-l părăsisem.

