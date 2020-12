Dan Negru a filmat Revelionul 2021. Dezvăluiri din pandemie: Revelionul trebuia să-l fac pe o scenă la New York / Prietenia la job nu prea funcţionează

Click!: Cum a fost 2020 pentru tine?

Dan Negru: Un an fără avioane, aşa că am reluat drumurile cu maşina spre Timişoara şi am început din nou să-i înjur pe nemernicii din politică pentru că n-au fost în stare să facă autostrăzi în România. Şi un an fără vacanţe. În rest, nu a fost un an diferit, nu sunt un individ social ca să plâng după socializare. Anii viitori însă sunt ăia care ne vor schimba viaţa, pentru că vor fi anii în care se va vedea dezastrul economic. Deocamdată a fost antrenament. Cred că uraganul economic va fi incomparabil cu ce am văzut până acum. Dacă nu, înseamnă că legile economiei sunt altele.

Ce ai pierdut şi ce ai câştigat în acest an de pandemie?

Nu spun că am pierdut bani. pentru că nu sunt în măsură să mă plâng. Sunt mulţi alţii înaintea mea care au de ce să se plângă. Am pierdut o mulţime de spectacole, Revelionul de anul ăsta trebuia să-l fac pe o scenă la New York, pentru românii de acolo, am şi luat avans pentru eveniment încă de anul trecut, avans pe care l-am returnat şi nu am de gând să cer statului să-mi dea banii înapoi. Statul, chiar dacă pare sănătos, e bolnav şi în anii care vin va întra în comă dacă economia nu-şi revine. Sunt un greieraş care a încercat să-şi drămuiască banii în timpul verii, aşa că toamna nu mă prinde în faţa guvernului.

Ai făcut mai puţină televiziune decât de obicei? Pandemia ţi-a oprit proiectul "Next Star". Va mai continua la Antena 1?

A fost un an în care am făcut mai puţină televiziune şi am negociat mai mult cum şi unde să fac televiziune. Adică, a fost şi din punctul ăsta de vedere un an atipic în care am făcut mai puţin şi am trăncănit mult. Pandemia a lovit în produsele tv premium, în alea scumpe. "Vocea României" nu a mai existat anul ăsta. Nici "Next Star". Revelionul a scăpat, deşi e şi el un produs tv scump. La ora asta mi-e greu să spun ceva despre kids- show-ul meu de talente. Mă onorează că Pro şi Kanal ne-au urmat ideea de show cu copii în prime time, cu "Voice Kids" şi "Kids Sing", şi mai ales mă bucură că formatul meu cu copii e unul românesc 100%. Sunt discuţii despre Negru + copii = Kids Show, dar e prea devreme să spun ceva. Trăncăneala multă nu aduce nimic bun, asta mi-a arătat anul 2020.

Dar în Moldova ai mai filmat pentru emisiuni?

Da. Moldovenii funcţionează pe sistemul tv european-ruso-american, cu tradiţii şi branduri. Am în Chişinău două show-uri hit, "Wheel of Fortune" şi "Deal or Not Deal” şi am reuşit să filmez şi Revelionul. Sunt de 13 ani în echipa celor de la Prime şi dacă n-a unit nimeni ţările, am unit eu televiziunile. E mai greu să faci televiziune în Moldova decât în România, pentru că molodvenii sunt bilingvi şi se pot uita la tv ruseşti, româneşti sau molodveneşti. Noi le vedem doar pe cele din România. E interesant că vedetele tv de la noi sunt anonime acolo şi invers, noi nu-l ştim pe Alex Luca, care e Andreea Esca a lor, dar nici ei nu au auzit de vedete tv din România. De exemplu, popularitaea mea în Moldova e legată exclusiv doar de succesele Prime, niciun moldovean nu mă ştie de la show-urile tv româneşti, că nu are unde să le vadă acolo.

