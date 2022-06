Dan Negru, după eşecul Naţionalei: „Fetele care prezintă sport cu fusta-n fund” au decredibilizat fotbalul

Dan Negru a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care ciritică faptul că jurnaliştii şi-au îndreptat mai mult atenţia către tot felul de aspecte care nu au legătură cu fotbalul, din dorinţa de a avea cât mai mulţi cititori.

După ce România a pierdut şi al doilea meci din Liga Naţiunilor, cu Bosnia şi Herţegovina , scor 0-1, Dan Negru a scris despre scandalurile „amoroase” care au ţinut capul de afiş al ştirilor, înlocuind ceea ce se întâmplă pe terenul de fotbal.

„Nici noi, televiziunea, n-am ajutat naţionala sau fotbalul românesc.

Hagi îl avea pe Ţopescu. Chiricheş le are pe fetele care prezintă sport cu fusta-n fund. Am decredibilizat şi noi cât am putut fotbalul românesc. Idila lui Florin Raducioiu cu Janine, iubita lui Adrian Sârbu, bossul ProTv, unul din cei mai influenţi oameni, ţinea paginile ziarelor. Era o "bătălie amoroasă" grea, între personaje influente.

Mihai Costea o avea pe Cruduţa. Sau vorba lui John Steinbeck, "generaţia tânără e săgeata, cea bătrână e arcul", este mesajul lui Dan Negru.

