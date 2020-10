Dan Negru, după controversele stârnite de Bittman: „Rock-ul a avut mereu opinii. Showbiz-ul românesc e fără opinii. E despre «mânuţele în aer»“

Cu precizarea că nu îi ia apărarea lui Dan Bittman, dar nici nu se situează contra lui, Dan Negru afirmă că artiştii rock au avut întotdeauna opinii care au stârnit controverse.

Prezentatorul de la Antena 1 e de părere însă că showbizul românesc e plin de artişti "fără opinii", indiferent dacă sunt bune sau rele.

"Rockul a avut mereu opinii! Bune, proaste, nu contează... Pentru că a fost o opinie, « God Save The Queen » a lui Sex Pistols a fost interzis de însăşi bastionul libertăţii: BBC! Nu mi-aş imagina U2, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatlesii, fără opinii. Despre asta e rockul! Pe tricoul lui James Hetfield de la Metallica scrie : « Trăiesc, nu doar exist » şi declaraţiile politice controversate ale lui Bono au dat multe breaking news-uri. Madonna a pus pe jar America când a postat in vară pe Instagram o teorie a conspiraţiei legată de vaccin şi Annie Lennox de la Eurythmics i-a răspuns dur lansând o polemică in showbizul american. Unii cred, alţii nu!

Ştiu, America e altă ligă, dar uitaţi-vă atunci la showbiz de lângă noi, ticsit de opinii: ungurii au trupe rock-politice (Karpatia e interzisă în România şi Slovacia), sârbii cu Bora Dordevic de la Riblija Corba sau cu Bijelo Dugme au stârnit multe controverse sociale. Showbizul românesc e fără opinii. E despre Sala Palatului şi « mânuţele in aer » . Aşa cum Annie Lennox sau Bon Jovi au contrazis-o pe Madonna, tot aşa nimeni din showbiz-ul românesc nu a avut vreo părere despre Bittman. Pro sau contra.

Pentru că showbiz-ul românesc e despre « hai, mânuţele in aer » . Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre « mânuţele in aer » ....", a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.