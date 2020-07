Dan Negru, la 10 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Noi suntem criminalii Mădălinei. Noi toţi, asasinii ei!“

În urmă cu zece ani, întreaga Românie era şocată de moartea Mădălinei Manole, iar ipotezele despre motivele sinuciderii încă sunt discutate. Astăzi, prezentatorul TV Dan Negru a postat un mesaj pe reţelele de socializare, cu privire la moartea îndrăgitei cântăreţe:

„O văd din nou pe Mădălina Manole prin ziare. S-au făcut 10 ani de la moartea ei...

N-am stiut niciodată cum să-i explic Mădălinei de ce televiziunile n-o mai voiau. Era perioda in care televiziunile româneşti descopereau publicul comercial 18-49 şi orice li se părea "old" sau cu aer românesc era respins.

Moral, noi toţi ăştia care ne-am făcut treaba prin televiziuni sau prin media in anii ăia suntem criminalii Mădălinei. Noi, toţi asasinii ei!", a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

„Mădălina Manole e din nou la ştiri. Pe 14 Iulie s-a sinucis. Păi să vă arăt cum era presa atunci şi cum am fost noi, ăştia din media, complici la crimă! Când Mădălina avea 35 de ani, adică era mai tânără decat e azi Smiley care are 36, presa o dădea trecută bine de prima tinereţe’ şi televiziunile şi radiourile o ocoleau pentru că era in vârstă’, scria prezentatorul şi în urmă cu un an pe reţelele de socializare.