Damian Drăghici şi-a uimit iubita cu o cere în căsătorie în direct, la TV. Reacţia a fost pe măsură: „De ce ai făcut asta? Nu eram pregătită pentru aşa ceva“ VIDEO

Cu decizia pe care a luat-o, Damian Drăghici a reuşit să o şocheze de-a dreptul pe Cristina, care nu se aştepta să primească inelul de logodnă într-o emisiune televizată, potrivit Pro TV

Muzicianul a fost invitat în emisiune la Cove şi Adela Popescu pentru a vorbi despre cariera lui de succes, dar le-a mărturisit şi că a divorţat de soţia lui în cursul acestui an deoarece a vrut să facă loc unei alte poveşti de dragoste.

„La începutul anului lucrurile s-au schimbat în viaţa mea mult. Am şi divorţat anul acesta de fosta mea soţie, iar anul acesta am cunoscut pe cineva şi vreau să o cer în căsătorie“, a spus Damian, în timp ce se deplasa spre trupa sa cu un inel în mână.

Tânăra artistă a fost uimită de propunerea muzicianului, care a stat câteva secunde bune în genunchi şi cu mâna întinsă în faţa acesteia. „Pe bune? Voi ştiaţi toţi? Ce ai făcut? De ce ai făcut asta? Nu eram pregătită pentru aşa ceva. Puteai să nu faci asta la televizor?“, au fost reacţiile neaşteptate ale Cristinei, la acel moment.

Ulterior, artista care face parte din grupul Damian Brothers, a reacţionat pe Facebook printr-un mesaj emoţionant: „În ultimul an, am învăţat că dragostea trebuie trăită, simţită şi mai puţin expusă sau transpusă în cuvinte, căci atunci când vine vorba de mine şi de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul altora. În ceea ce priveşte ultimul an, a fost unul plin de provocări, de încercări, dar şi de realizări, un an în care am simţit mai mult, am trăit fiecare clipă şi am iubit intens, toate acestea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine. Cu siguranţă unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţa unui cuplu este, fără doar şi poate, cererea în căsătorie. Nu m-am aşteptat ca acest lucru să se întâmple la televizor. Simţindu-mă copleşită de fosta relaţie, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc că un lucru atât de special şi intim să fie făcut public, aşa că m-am blocat şi nu am ştiut cum să reacţionez. Ştiam că Damian este spontan şi imprevizibil, însă nu m-am gândit la asta. Dincolo de urcuşurile şi coborâşurile din relaţia noastră, două lucruri esenţiale ne-au unit: dragostea ne-a făcut să trecem peste orice obstacol şi pasiunea şi viziunea comună pe care le avem pentru muzică. Tot ce simt şi tot ce pot să spun se rezumă la faptul că sunt fericită, iubesc şi sunt iubită. Damian Drăghici, îţi mulţumesc că exişti!“

Damian Drăghici este un muzician care a introdus de-a lungul timpului printre instrumentele tradiţionale lăutăreşti elemente de rock, cum sunt chitara electrică sau basul electric, dar şi ritmuri de dubstep, reggae şi gypsy blues. Până în prezent, artistul a avut colaborări cu artişti precum Smiley („În staţie la Lizeanu“), Delia („Mona“), Andra & Cabron („Lume, lume“), Feli („Hopa diri da“, „Trandafire“), Antonis Remos („Opa, Opa, Opa, Opa“), ce au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.