Daciana Sârbu, dezvăluiri despre fetiţa înfiată de ea şi de Victor Ponta: Nu e uşor. Există psihologi care te pregătesc

Procesul de adopţie al unui copil în România este unul destul de dificil. Daciana Sârbu şi Victor Ponta nu au aşteptat ca sistemul să le aleagă un copil, ci au hotărât să aleagă ei de pe lista copiilor greu adoptabili care, din păcate, au cele mai puţine şanse să ajungă într-o familie.

La un an de la adopţie, Daciana Sârbu a vorbit în premieră la podcastul lui Mihai Morar despre cum a ales să devină mamă pentru Maria şi ce a însemnat această experienţă pentru familia ei.