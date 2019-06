Cuzin Toma are propriul festival de film: „Îmi doresc să îl duc în cât mai multe sate din România“

Cuzin Toma a dezvăluit că a decis să îşi organizeze propriul festival de film. „Film în sat“ este denumirea şi are în vedere proiectarea filmelor prin satele din ţară, cu intrare liberă.

„«Film în Sat» se va numi, e un festival de film pe care vreau să îl fac în sate. Am început cu nişte proiecţii de filme la sat, am văzut că oamenii sunt dornici, copiii se bucură şi am zis să continui“, a declarat Cuzin pentru Libertatea

Ideea proiectului i-a venit după ce a constatat că are o carieră apreciată în cinematografie şi a vrut să dea ceva înapoi comunităţii în care a crescut. „M-am întors acasă, am redescoperit lumea de acolo şi m-am gândit: ce-ar fi să mă întorc eu cu toată munca mea şi să le arăt şi lor ce am făcut şi pe unde am umblat? Aşa s-a născut ideea «Filmului în Sat»“, a mai spus Cuzin pentru sursa citată.

Interpretul personajului Firicel a menţionat că deja a proiectat „Aferim“, regizat de Radu Jude şi în care joacă, eveniment la care s-au strâns peste 2000 de oameni: „Am avut o proiecţie de Paşti, o să mai fie una pe 30 iunie, unde sper să vină şi mai multă lume. Pentru la anul pregătesc un festival de două zile, va lua amploare. Îmi doresc să îl duc în cât mai multe sate din România“.

Pe 30 iunie, în satul său natal Nucet, comuna Peştişani din judeţul Gorj, va fi proiecţia filmului „Comoara“, în care Toma joacă rolul principal.

Actorul crede că rolul din serialul difuzat de Pro TV va contribui la succesul festivalului: „Firicel m-a făcut cunoscut la nivel internaţional. Sunt milioane de români plecaţi afară care au acces prin acest serial la orice se mai întâmplă în România“.