Cum se simte bucătarul Joseph Hadad, după ce recent a fost transportat de urgenţă la spital

El a precizat că starea lui este mai bună şi că totul a fost cauzat de o cădere a tensiunii pe fondul oboselii.

„Dragii mei, mulţumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare şi mulţumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum ma simt mai bine, totul este sub control. Dimineaţă am ajuns la spital pentru că nu m-am simţit bine şi, ca un om precaut, am preferat să nu aştept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a suprasolicitării. Vă doresc tuturor sănătate şi, la cel mai mic semn dat de corp, mergeţi la medic“, a scris Hadad.