Cum şi-a pierdut Clark Gable marea iubire. Viaţa actorului nu a mai fost niciodată la fel după tragedia trăită

Istoria lor comună a început, oarecum, când au jucat în filmul No Man of Her Own, în 1932, deşi atunci nu anunţa nimic romantismul ce avea să se nască între ei.

Au reuşit să păstreze o relaţie strict profesională, dar după patru ani, Carole s-a eliberat de angajamentele sale civile iar Clak s-a separat de soţia sa. S-au întâlnit la White Mayfair Ball, în Beverly Hills, iar de această dată scânteia s-a aprins.

La petrecerea în care s-au întâlnit ani după ce lucraseră împreună, cei doi au flirtat toată noaptea. Actorul a rugat-o să vină în camera lui, ea i-a răspuns scurt: „Cine crezi că eşti?”

Potrivit lui Carole Lombard, dragostea din ei nu s-a născut la prima vedere, aşa cum decurg majoritatea poveştilor la Hollywood. În cartea sa, regizorul Garson Kanin a redat ce povestea Lombard în legătură cu prima lor întâlnire pe platourile de filmare.

