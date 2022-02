Cum şi-a întâlnit Roxana Nemeş soţul. Ce nu se ştie despre relaţia lor

Cum v-aţi cunoscut tu şi soţul tău, Călin?

Roxana Ne-am cunoscut la Bâlea Lac, în vârf de munte. Eu avem un concert, el avea nişte filmări. Ne-am cunoscut absolut întâmplător, dar nu s-a legat nimic atunci. Am stat foarte puţin de vorbă şi asta a fost tot. După un an de zile am vorbit din nou şi lucrurile au mers mai departe. Nu credeam vreodată c-o să-mi cunosc jumătatea în vârf de munte. Never say never.

Nu prea postezi poze cu el pe pagina ta de Instagram.

Am mai pus, dar puţine. Nu lucrează în domeniul ăsta, nu doreşte să fie persoană publică. Îşi asumă faptul că eu sunt persoană publică şi n-are ce să schimbe la treaba asta, mă susţine. Dar el nu şi-a dorit niciodată expunere. În plus, viaţa noastră personală este viaţa noastră personală.

