Cum s-a distrat Mădălina Ghenea cu marele Al Pacino la filmările „House of Gucci”

Mădălina Ghenea a publicat pe Instagram un filmuleţ în care apare alături de Al Pacino, la filmările peliculei "House of Gucci". Mădălina Ghenea, care o interpretează pe fabuloasa Sophia Loren în acest film, are şi un mesaj pentru fanii ei, urându-le "La mulţi ani" de Ziua Recunoştinţei (n.r. 25 noiembrie). "V-aţi luat bilete la House of Gucci? Filmul rulează acum în cinematografele din Statele Unite. Împărtăşesc cu voi unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea, pe platoul de filmare cu incredibilul Al Pacino", a scris vedeta. Al Pacino îl interpretează pe Aldo Gucci, fiul cel mare al lui Guccio Gucci, fondatorul brandului.

