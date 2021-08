Cum s-a distrat Barack Obama la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii a 60 de ani: „Nimeni nu l-a văzut vreodată aşa” VIDEO

Pe reţele sociale au apărut fotografii cu Obama dansând la petrecerea sa, cu comentarii precum: „Nimeni nu l-a văzut vreodată aşa”.

Cu toate că a fost interzisă postarea videoclipurilor şi imaginilor pe reţelele de socializare, pe Instagram au apărut diverse fotografii cu fostul preşedinte. Barack Obama a fost surprins cum dansa în locuinţa sa din Martha Vineyard.

Din cauza răspândirii variantei Delta, Obama a fost nevoit să anuleze petrecerea cu aproape 500 de invitaţi şi să îşi serbeze ziua doar alături de familie şi de prieteni apropiaţi.

Fotografiile au fost postate de rapperul Trap Beckham şi de managerul său, TJ Chapman. Ulterior, respectivii au fost nevoiţi să le şteargă.

