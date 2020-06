Cum le răspunde Marcel Pavel celor care îl acuză că a fost plătit să spună că are COVID-19: „Nu am declarat şi nu susţin faptul că există acest virus ordinar“

Marcel Pavel se află internat la Institutul „Matei Balş“, după ce joi a fost diagnosticat cu Covid-19. Artistul în vârstă de 60 de ani a publicat vineri un mesaj în care spunea că „o dublă pneumonie, corelată cu acest nenorocit de COVID-19“, i-au fost aproape fatale şi mulţumea personalului medical pentru „priceperea, gesturile şi eforturile extraordinare făcute“ în a-i salva viaţa.

Pe pagina de Facebook a artistului au apărut şi comentarii de la adepţii teoriei conspiraţiei, care-l acuzau pe Marcel Pavel că „a fost plătit să stea în spital cu diagnosticul de Covid-19“. Sâmbătă dimineaţă, cântăreţul a publicat un alt mesaj în care le răspunde celor care l-au jignit şi criticat în acest sens.

„Bună dimineaţa, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit şi privesc unii oameni (dacă-i pot numi aşa) faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieţii mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecţiune gravă a plămânilor necesitând un termen foarte îndelungat pentru a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc de plămâni şi stau în spital în jur de 2 săptâmâni! Cât să fii de câine şi de bătut în cap şi să îmi spui asta tocmai mie! Fraţilor, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt şi nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar!“, a scris Marcel Pavel.

Nu am declarat şi nu susţin faptul că există acest virus ordinar