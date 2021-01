Cum a petrecut Adelina Pestriţu noaptea de Revelion. Surprinzător cine i-a fost alături

Adelina Pestriţu a petrecut de Revelion cu soţul ei în Poiana Braşov, spre deosebire de alte vedete care au ales chiar şi în pandemie destinaţii exotice. Alături de ei au mai fost doi prieteni, Gabriel şi Ioana Tamaş, soţia fotbalistului. Cele două prietene au ales pentru noaptea dintre ani ţinute închise la culoare.





În 2020, Adelina Pestriţu s-a numărat printre vedetele care s-au infectat cu noul coronavirus şi a avut o perioadă dificilă pe care a reuşit să o depăşească treptat. De aceea, îi îndeamnă pe cei din jur şi pe fani să se protejeze în vremea pandemiei şi să pună preţ pe sănătate.

Aceasta a povestit pe contul ei de Instagram ce simptome a avut: ”Dragii mei ştiu că nu v-am obişnuit cu astfel de postări, dar aşa e în viaţă. Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă, să rămânem sănătoşi. Vreau să vă mulţumesc foarte frumos pentru mesajele pe care mi le-aţi transmis. Vă mulţumesc pentru gândurile bune pe care le aveţi vis-a-vis de această situaţie în care mă aflu, fără voia mea. Ieri am simţit o stare de oboseală foarte accentuată şi mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior, am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult. Când m-am trezit am simţit că rămân fără gust şi fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranţă cei care au fost depistaţi cu COVID-19 au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două linguriţe de miere şi am observat că gustul dispare Treptat. Trebuia să merg la un shooting. M-am urcat în maşină, dar ulterior am contramandat totul şi am sunat să mă programez la un test.”