Cum a murit actorul Nick Cordero din cauza coronavirusului: era internat de 95 de zile

„Un nou înger este alături de Dumnezeu în Paradis. Soţul meu iubit a plecat în această dimineaţă. A fost înconjurat cu dragoste de familia sa care i-a cântat şi s-a rugat în timp ce părăsea acest Pământ“, a transmis Amanda Kloots, soţia actorului, potrivit news.ro.

Actorul canadian Nick Cordero a fost internat din luna martie, la Los Angeles. În aceste trei luni, Cordero a avut mai multe momente când starea lui s-a înrăutăţit, iar în luna aprilie i-a fost amputat piciorul din cauza septicemiei. În perioada în care a stat în spital, el a suferit şi alte complicaţii cauzate de Covid-19: mini-accidente vasculare cerebrale, cheaguri de sânge, traheostomie şi un implant de stimulator cardiac temporar. Timp de mai multe săptămâni a stat în comă, iar în luna mai s-a trezit, aflându-se însă într-o stare precară. „Chiar şi când închide ochii oboseşte. Medicii aşteaptă să-şi recapete puterile“, spunea soţia lui atunci. „Plămânii lui Nick au fost puternic afectaţi. Arătau de parcă ar fi fumat timp de 50 de ani, atât de afectaţi erau“, a mai spus Amanda Kloots. De altfel, medicii luau în calcul ideea unui dublu transplant pulmonar. Nick Cordero, alături de soţia lui, Amanda, şi fiul lor Elvis FOTO Guliver/Getty Images

Cine este Nick Cordero

Potrivit CNN, Nick Cordero s-a născut în Canada în 1978 şi a crescut în Ontario înainte de a se muta la New York. El a participat la numeroase producţii între care: „Bullets Over Broadway“, care i-a adus o nominalizare la Tony Awards în 2014, precum şi două recompense la Theatre World Award şi la Outer Critics Circle Award. A avut roluri importante în spectacolele: „Waitress“, „A Bronx Tale et Rock of Ages“.

În televiziune, a apărut în câteva seriale, în special în „Blue Bloods“ şi „Law & Order: Special Victims Unit“.

Amanda Kloots, fostă dansatoare pe Broadway devenită antrenor de fitness, a informat publicul regulat cu privire la starea de sănătate a lui Nick Cordero prin intermediul reţelelor de socializare. Nick Cordero şi Amanda Kloots au un fiu de un an, Elvis.

Mai mulţi actori i-au adus omagii pe reţelele de socializare. „Este cumplit, aceste veşti sunt sfâşietoare. A plecat prea devreme. Mă gândesc în aceste momente la familia sa, în special la soţia şi fiul lor de un an“, a scris Mark Hamill.