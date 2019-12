Cum a decorat Melania Trump Casa Albă pentru Crăciun: ce tematică a ales FOTO VIDEO

Pentru cel de-al treilea Crăciun petrecut la Casa Albă, Melania Trump a ales ca tematică „Spiritul Americii“ în ceea ce priveşte decoraţiunile din acest an.

După cum se observă în imaginile şi filmuleţul postate în mediul online, prima-doamnă a Statelor Unite ale Americii a optat pentru simplitate şi patriotism anul acesta.

Predomină albul, auriul şi, din loc în loc, apare o pată de culoare, roşu. Printre podoabele agăţate în brazi ies în evidenţă piese de domino, scrabble, dar şi steguleţe ale Americii.

În imagini apare şi Melania Trump care, îmbrăcată în rochie midi strâmtă, palton purtat pe umeri şi pantofi stiletto în aceeaşi nuanţă de ivoir, inspectează încăperile, face câte un ultim retuş şi adaugă câte un glob, înconjurată fiind de o mulţime de brazi cu beculeţele albe aprinse.

„«Spiritul Americii» străluceşte în Casa Albă. Sunt încântată să arăt lumii această frumoasă formă de patriotism şi vreau ca toată lumea să simtă frumuseţea spiritului Crăciunului“, a scris Melania Trump pe contul său de Twitter, alături de clipul video.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd