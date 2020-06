Cum arată astăzi „Xena“. Actriţa Lucy Lawless a fost acuzată că e lesbiană, dar îşi ascunde orientarea sexuală

Lucy Lawless (51 de ani) a luptat ca „Xena” între 1995 şi 2001. Din păcate, serialul s-a încheiat în 2011, iar din acel moment Lucy a trebuit să caute noi proiecte; a preluat roluri mai mici în producţii hollywoodiene, precum Spiderman, Two an a Half Men şi CSI: Miami.

Mai târziu, regizorul Peter Jackson (57 de ani) a vrut să o distribuie în rolul „Galadriel”, în filmele The Lord of the Rings, însă Lawless era însărcinată la acea vreme, aşa că personajul i-a revenit în cele din urmă lui Cate Blachett (50 de ani) .

